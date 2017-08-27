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رضا عبد العال يوجه رسالة لرئيس الزمالك: هذا اللاعب لا يصلح (فيديو)

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رضا عبد العال يوجه رسالة لرئيس الزمالك: هذا اللاعب لا يصلح (فيديو) رضا عبد العال يوجه رسالة لرئيس الزمالك: هذا اللاعب لا يصلح (فيديو)

التحرير

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طالب رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ، رئيس النادي الأبيض بالانتباه جيدًا لمن يعملون حوله، مشيرًا إلى أنه يتعرض للتضليل في كثير من الأحيان.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاءه بحلقة أمس السبت، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة LTC، أن هناك عدد كبير من السماسرة المنتفعين يعملون حول رئيس ، معلقًا: «لازم الكلام ده يتوقف».

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وتحدث عبد العال، عن محمد رمضان، المنضم حديثًا للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قائلًا: "إنه لاعب جيد سيكون مفيد لبعض الأندية، لكنه لا يصلح لنادي الزمالك".

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التحرير

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