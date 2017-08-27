نجمات تعدت «الخطوط الحمراء» في الصيف.. «قمر» تصدم الجمهور بجرأتها

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بعد انتهاء ماراثون المسلسلات الرمضانية، والذي انشغل فيه أغلب الفنانين في تصوير أعمالهم، حرص أغلبهم على السفر والاستمتاع بالإجازة، سواء داخل مصر أو خارجها، وشارك البعض صورهم مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في تلك الفترة فاجئت بعض الفنانات جمهورهن بإطلالات جريئة، جعلتهم محل انتقاد، ونرصد أبرز هؤلاء الفنانات خلال التقرير التالي..

نيللي كريم

أشعلت الفنانة نيللي كريم، السوشيال ميديا بعد نشر صورة لها بـ"المايوه" خلال استمتاعها بإجازتها في الجونة بالغردقة، وصاحبت الصورة الكثير من الانتقادات، خاصة وأن الجمهور لم يعتاد رؤيتها بتلك الجرأة من قبل.

واعتبر آخرون ما حدث "حرية شخصية"، خاصة وأن أغلب الفنانات يرتدين المايوه في حياتهن العادية، فلماذا لا نرغب في رؤيتهن على طبيعتهن بعيدًا عن عملهن على الشاشة؟.







غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية، التي قررت أن تقضيها بعيدًا عن أجواء العمل والتصوير، وظهرت غادة من خلالها بملابس مثيرة، مرتدية فستان من اللون الأسود، مما جعلها حديثًا للسوشيال ميديا.

ياسمين صبري

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة الشابة ياسمين صبري، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة إليها مرتدية بيكيني باللون الذهبي، وعلى الرغم من عدم التأكد من إنها نفس الشخص الذي بالصورة، تعرضت لحملة هجوم قوية من قبل جمهورها.

عبرت بعدها الفنانة الشابة عن انزعاجها من تلك الأخبار، مشيرة إلى أن الصورة ليست لها، فهي تتواجد منذ أسبوع خارج مصر.

وأضافت أنها لا تسمح بنشر مثل هذه الصور، وتصر على احترام حياتها الخاصة، مطالبة بمراعاة مساحة حياة السيدة المجهولة، خاصة أنه يبدو أنه تم تصويرها دون علمها.

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مايا دياب بـ«كاش مايو»

بينما الفنانة اللبنانية مايا دياب، على الرغم من اعتياد الجمهور على جرئتها، إلا أن صورتها وهي ترتدي "كاش مايوه" التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ، جعلها محط انتقاد.



منى هلا

بعد فترة غياب، فاجأت الفنانة الشابة منى هلا، جمهورها من خلال صورة جديدة لها وهي تقضي إجازتها الصيفية على البحر وعلقت قائلة: "أستمتع بالبحيرة وهي خالية، إجازة"، وتباينت ردود أفعال جمهور "منى" حول ظهورها بالمايوه بعد فترة اختفاء، بينما اعتبر آخرون أن ارتدائها المايوه حرية شخصية.

ميريهان حسين

قامت الفنانة ميريهان حسين، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير للصور والفيديوهات "إنستجرام" تجمعها بابن أخيها حيث ظهرت ميريهان في الصورة وهي ترتدي "مايوه أسود" مما أثار غضب جمهورها.

قمر

فاجأت الفنانة "قمر" جمهورها بنشر عدة صور على صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت بها بمايوه، وأكد متابعو صفحتها أنها تخطت كل حدود الإثارة، لأن المايوه في نظرهم شفاف ويكشف كثيرًا من مفاتن جسدها.