رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته: "أنا غلبان".. والنيابة تأمر بحجزه 02:57 ص الأحد 27 أغسطس 2017

كتب -صابر المحلاوي:أمر المستشار عمرو نصار، مدير نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحجز رجل الأعمال إبراهيم سليمان، المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على لواء وأسرته بمنطقة التجمع الخامس، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.وكشفت تحقيقات النيابة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، أن المتهم يدعى إبراهيم سليمان، حاصل على ماجستير ودكتوراه في القانون، ويمتلك شركة مقاولات.وفي أقواله أمام النيابة أنكر رجل الأعمال الاتهامات التي وجهت له قائلا: إنه يوم الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تبكي وتستنجد به "الحقني يا إبراهيم أنا بتهان".واستكمل رجل الأعمال في تحقيقات النيابة أنه سمع صوت أطفاله يبكون ما جعله في حالة هلع، فتوجه للمنزا بصحبة 7 من أصدقائه، مشيرا إلى أنه "صاحب شركة مقاولات فقط وليس رجل أعمال، بقوله "أنا رجل غلبان على قدي".وتابع المتهم في أقواله أمام النيابة أنه حسن السمعة بمنطقة النرجس، وعلاقته طيبة بين الجيران، مستنكرًا الادعاء بأنه استعان ببودي جاردات للتشاجر مع المجني عليهم، وأنه لا يمتلك شركة حراسة كما أشيع.كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل 3 بودى جاردات في تلك الواقعة، بضمان محل إقامتهم، وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.كان لواء جيش على المعاش قال أمام النيابة العامة "أن الحادث بدأ عندما كان يقف مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بالتجمع الخامس، وجاءت سيارة جيب شيروكي سوداء مسرعة للغاية، وكادت أن تصدم أحفاده، ما دعاه إلى أن يقول للسائق "مش تفتح يا .."، فتوقفت السيارة على بعد 50 مترًا، وبعدها عادت مرة أخرى، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة وقالت له "انت بتشتمني أنا، والله لحزنك على عيالك يا.. أنا هوريك مين اللي .. وهخليك تركع قدامى"، وتركته وذهبت بنفس سرعتها الجنونية.وأوضح اللواء أنه بعدها، التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه السيدة زوجة "إبراهيم. س" مقاول ورجل أعمال شهير بالمنطقة، وأنه من المتوقع أن يأتي إليه، وبالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يُطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربة بـ"البوكس"، وبعدها هجم عدد من البودي جاردات تجاوز عددهم الـ 30 واقتحموا الفيلا، بعضهم يحمل أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من في الفيلا، ثم تعدوا على ابنه وزوجته وزوجة ابنه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

ننشر صورة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته بالتجمع الخامس

مصدر: ضبط 17 متهما بواقعة الاعتداء على لواء وأسرته في التجمع الخامس

مصراوي في الحي الراقي.. ماذا حدث في مشاجرة رجل الأعمال وأسرة اللواء؟

مصدر: القبض على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته في "التجمع

إعلان

إعلان