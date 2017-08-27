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اليوم.. الإدارية العليا تقرر مصير حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الإدارية العليا تقرر مصير حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه

02:31 ص الأحد 27 أغسطس 2017

اليوم.. الإدارية العليا تقرر مصير حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه

مجلس الدولة

كتب – محمود السعيد:

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس المجلس، اليوم الأحد، الحكم في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.

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