محافظ الجيزة: جار إصلاح عطل فني بخط مياه الرماية وعودة المياه خلال ساعات

الجيزة - أ ش أ

تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الأحد، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بميدان الرماية وذلك للمرة الثانية، بعد أن تفقد الموقع بعد حدوث تسريب في (الجوان) ما تسبب في تأخر عودة المياه بمناطق الهرم وفيصل.

وصرح الدالي، بأن شركة المياه تبذل مجهودا كبيرا لإصلاح العطل الفني، حيث يسير العمل على قدم وساق للانتهاء من إصلاح العطل خلال ساعات قليلة.

وأشار الدالي إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت منذ أيام عن قطع المياه عن بعض المناطق من 8 مساء الجمعة وحتى 8 صباح السبت لإصلاح محبس قطر 600 مم المغذى لهضبة الأهرام، وانتهت الشركة من إصلاح المحبس قبل الميعاد المحدد إلا أنه حدث تسريب بالجوان بخط المياه الرئيسي بميدان الرماية ما استدعى إصلاحه وتغييره واستمرار قطع المياه بالمناطق المعلن عنها عدا هضبة الأهرام ومساكن الشباب والرماية.