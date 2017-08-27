اليوم.. الجنايات تستمع للشهود في محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، لشهود الإثبات في محاكمة 215 متهماً في قضية "كتائب حلوان ".

وقالت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.