بعد تأجيل موعد الدراسة بالمدارس.. "التعليم العالي": الجامعات تبدأ 16 سبتمبر 01:32 ص الأحد 27 أغسطس 2017

كتب- محمد قاسم:أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السادس عشر من شهر سبتمبر القادم هو موعد بدء الدراسة بالجامعات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأسبوع الماضي.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، عقب إعلان وزارة التعليم تأجيل بدء الدراسة بالمدارس حتى 23 سبتمبر، أن القرار جاء تنفيذا لصحيح قانون تنظيم الجامعات الذي ينص على بدء الدراسة بالجامعات مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام.وأضافت الوزارة أن القرار جاء أيضًا بعد الدراسة المستفيضة من جانب المجلس الأعلى للجامعات حول الأجندة الدراسية والجدول الزمنى للفصلين الدراسيين للعام الدراسى الجديد ومواعيد الامتحانات ومراعاة الإجازات التي تتخلل العام الدراسى وعدد أسابيع الدراسة فى كل فصل.ولفتت إلى أنها المجلس الأعلى للجامعات نسق بشكل كامل مع وزارة التربية والتعليم قبل إعلان الموعد.كانت وزارة التعليم أعلنت بدء الدراسة بالمدارس يوم 23 سبتمبر المقبل، بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة طارق شوقي وزير التعليم.وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أسباب تأجيل الدراسة بالمدارس حتى يوم 23 سبتمبر المقبل، وعدم الالتزام بالتوقيت الذي حددته وزارة التعليم العالي لبدء الدراسة بالجامعات يوم 16 سبتمبر المقبل.وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، السبت، إن إعلان بدء العام الدراسي الجديد يوم 23 سبتمبر، جاء لرغبة الوزارة في إنهاء استعدادتها للعام الدراسي الجديد، من حيث أعمال صيانة المدارس، وإنشاء المدارس الجديدة، وطباعة الكتب الدراسية.

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