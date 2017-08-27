دول لا تمتلك مطارات تعرف عليها.. منها "الفاتيكان"

كتب - هشام عواض:

السفر هو طموح الكثير منا، ويعتبر السفر بالطيران هو الأبرز من بين كل وسائل المواصلات من حيث السرعة والانتشار، لكن ربما لا يعلم البعض أن هناك دول لا يوجد بها مطارات.

وسكان هذه البلاد لا يُمكن لهم أن يسافروا جوًا منها إلا إذا زاروا مطار أقرب بلد إليهم، وبحسب موقع "wonderfulengineering"، فهذه البلاد هي:

- مدينة الفاتيكان

الفاتيكان هي أصغر دولة في العالم، وتقع على مساحة 0.44 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يبلغ 451 شخصًا. وتوجد في قلب روما، عاصمة إيطاليا، ولا يوجد بها أي مطارات أو طُرق سريعة. كما أن هناك طائرة هليكوبتر واحدة يستخدمها رؤساء الدول الزائرون.

- أندورا

وهي دولة صغيرة تقع بين إسبانيا وفرنسا، وتُعتبر بأنها أكبر دولة لا تمتلك أي مطار. وتبلغ مساحتها 468 كيلومترًا مربعًا، وإذا ما أردت أن تسير في البلاد من أولها لآخرها ليس عليك سوى قطع 40 كيلومتر بالسيارة، وبذلك فإن فكرة إنشاء مطار هناك لا معنى لها على الإطلاق، رغم أنه لا يوجد أي طائرات سفر في البلاد إلا أن هناك شركتين طيران.

- ليختنشتاين

هذه الدولة الناطقة بالألمانية تقع بين سويسرا والنمسا، أقرب مطار إلى البلاد هو مطار سانت جالن ألتنرهين في سويسرا، ويقدم رحلات إلى فيينا فقط.

- سان مارينو

دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية على الجانب الشرقي من جبال الأبينيني وهي عبارة عن مكتنف تحيط به إيطاليا. هذه البلاد لديها فقط مهبط طائرات هليكوبتر في بورغو ماجيوري ومدرج مطار صغير في توراكيا.

- موناكو

تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع فقط وهي إمارة أوروبية ولديها مهبط طائرات هليكوبتر في فونتفييل، وهو الذي يُقدم الخدمات التجارية إلى مطار نيس كوت دازور في فرنسا.