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وفاة شخص وجرح 12 جراء إعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية

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مصراوي Masrawy

وفاة شخص وجرح 12 جراء إعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية

01:25 ص الأحد 27 أغسطس 2017

وفاة شخص وجرح 12 جراء إعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن - أ ش أأعلن القاضي بيرت ميلز في مقاطعة أرانساس، وهو أحد المسؤولين في ولاية تكساس الأمريكية، وفاة شخص واحد جراء إعصار (هارفي) الذي ضرب الولاية وتحول إلى عاصفة استوائية.ونقلت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، عن ميلز قوله إن الشخص توفى بعدما حاصره حريق اندلع في منزله على ساحل الولاية، مشيرا إلى إصابة ما بين 12 و14 شخصا على الأقل بجروح.من جانبه، كشف حاكم تكساس غريغ آبوت عن أضرار كبيرة جدا في العديد من المناطق، محذرا من فيضانات خطيرة.وكان المركز الوطني للأعاصير قد أبدى في وقت سابق تخوفا حيال حدوث فيضانات، فيما قال إن الإعصار تضاعف أكثر وهو يتحرك عبر جنوب تكساس وبات على وشك أن يتحول الى عاصفة إستوائية.

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