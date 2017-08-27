مقتل قائد عسكري مقرب من لصالح في اشتباكات مع الحوثيين بصنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أفادت مصادر محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام اليوم بمقتل مدير مكتب نجل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ)، إن المقدم خالد الرضي مدير مكتب أحمد، نجل صالح، قد قتل خلال الاشتباكات التي اندلعت مع مسلحي الحوثيين في منطقة المصباحي، جنوب العاصمة صنعاء.

ويُعد الرضي من أبرز القادة المقربين لصالح، وهو أيضاً رئيس اللجنة الخاصة بالعلاقات الخارجية لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وتشهد العاصمة صنعاء هدوءا حذرا، وسط انتشار أمني مكثف من قبل الحوثيين، وقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت معارك متوسطة بين الطرفين في منطقة المصباحي، إثر محاولة الحوثيين استحداث نقطة أمنية بالقرب من منزل نجل صالح، القريب من دار الرئاسة.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحوثيين وحزب صالح حول تلك الاشتباكات.