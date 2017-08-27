بالصور.. وقفة احتجاجية لمتقدمين للإسكان التعاوني ببورسعيد: "أولادنا للبيع" 12:29 ص الأحد 27 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:نظم متقدمون لمشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام حديقة المنتزة بشارع طرح البحر؛ احتجاجا على طرح كراسة شروط جديدة للمشروع بمساحات مختلفة وأنظمة سداد بأقساط ومقدمات أعلى عما كانت عليه في كراسة الشروط التي تقدموا من خلالها للمشروع عام 2013.ورفع المشاركون لافتات عليها عبارات: "أولادنا للبيع من أجل المشروع التعاوني"، "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، "سلمية"، "عايزين شروط إسكان شباب مش شروط إسكان رجال أعمال"، "لا للقرعة نطالب بتطبيق لائحة الأولويات"، "عايز حقي وحق أولادي".وكان متقدمون لمشروع الإسكان التعاوني حاولوا اقتحام مقر سحب كراسات الشروط والاقرارات وتسجيل الرغبات للقرعة العلنية لتخصيص وحدات الإسكان بمشروع أبراج اللؤلؤة، وذلك بصالة أكتوبر بحي المناخ، وشهد محيط الصالة زحام شديد وفوضى في ظل حالة من الاستياء بين المتقدمين للمشروع من سوء عملية التنظيم، وحاول بعضهم اقتحام الصالة قبل أن يمنعهم المنظمين.وأعلنت الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان أن سحب الكراسات سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لأبناء بورسعيد ممن قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز للمشروع، والمعلن أسمائهم على موقع المحافظة.

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