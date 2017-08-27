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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:26 ص الأحد 27 أغسطس 2017

أبرز عناوين الصحف العالمية

إعداد - علاء المطيري: 

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن غالبية الأمريكيين يرون إن أفضل رد على أفعال الرئيس الأمريكي دونالد هو إقالته أو عزله من منصبه، وقالت "هآرتس" الإسرائيلية إن إسرائيل سيكون عليها التعايش مع قاعدة إيرانية في سوريا، ونشرت "الجارديان" البريطانية تقريرًا لجاستن ماكوري من طوكيو يقول فيه إن حذرت بريطانيا من "سوء المصير"

1- نيوزويك: إقالة ترامب.. "اختيار شعبي"

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قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن غالبية الأمريكيين يرون - وفقًا لاستطلاع رأي جديد - أن أفضل رد على أفعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إقالته أو عزله من منصبه.

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2-هآرتس: إسرائيل سيكون عليها التعايش مع قاعدة إيرانية في سوريا

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قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل سيكون عليها التعايش مع قاعدة إيرانية في سوريا، مشيرة إلى أنه من غير المرجح على نحو كبير عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من موسكو بتعهد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقضاء على الوجود الإيراني في سوريا أو الحد منه على الأقل.

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3- هآرتس: استفتاء كردستان يمكن أن يسبب خرابًا في الشرق الأوسط

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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه إذا صوت أكراد إقليم كردستان العراق على استقلال الإقليم المقرر له في 25 سبتمبر القادم فإن تركيا وإيران يمكن أن تقوما بغزو الإقليم بينما ستكون أمريكا وإسرائيل مجبران على البقاء على الحياد لحماية مصالحهما مع أنقرة". وأضافت: " استفتاء كردستان يمكن أن يكون سببًا للخراب في الشرق الأوسط".

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4- الجارديان: كوريا الشمالية تحذر بريطانيا من "سوء المصير"

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نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرًا لجاستن ماكوري من طوكيو يقول فيه إن كوريا الشمالية حذرت بريطانيا من "سوء المصير" إذا انضمت للمناورات التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي بدأت الإثنين الماضي وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري. 

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