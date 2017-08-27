أول تعليق لرجل الأعمال المتهم بالاعتداء على أسرة لواء (فيديو)

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علق رجل الأعمال إبراهيم سليمان، على اتهامه بهتك عرض زوجة ابن لواء شرطة متقاعد، والهجوم على منزله برفقة 30 بلطجيًا.

وقال "سليمان"، في بيان نشره برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبرفضائية "الحدث اليوم"، "أنا إبراهيم سليمان، حاصل على ماجيستيرودكتوراة في القانون وأمتلك شركة مقاولات صغيرة ولا أمتلك أي مدارس أو شركات حراسة، بدأت الواقعة عندما تعرضت زوجتي للسباب من اللواء مدحت، والذي يقضي نهاره أمام منزله، وعندما اعترضت انهال عليها بالسباب، وانضم إليه أبنائه ويشهد على الواقعة غفير بالمنطقة وجميع الجيران".

وأضاف، "هاتفتني زوجتي وهي تبكي، وكنت وقتها بالنادي برفقة 6 من أصدقائي وانتقلت لأطمئن على زوجتي، وتشاجرنا بالقول فقط، ونزلت زوجته وزوجة ابنه المعروفة بإثارتها الدائمة للمشاكل والتوت قدمها على السلم وسقطت أرضَا، بيني وبينها الطب الشرعي لأنها ادعت ضربي لها بكرسي وبعد دقائق حضر شقيقها وكيل النيابة وأشهر سلاحه ووضعه على رأس الغفير وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء وقام الأهالي بأخذ رقم سيارته".

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وتابع، "وجاء ضابط المباحث ضربه وأخذ السلاح قبل أن يعلم منصبه ووجه إليه اللوم لترويع المواطنين، وذهب الجميع للقسم وعرض الصلح على الجميع لكن اللواء مدحت طالب سداد التلفيات رغم عدم وجودها، وبعدها تلقى اتصالاً من زوجة ابنه تؤكد أن الموضوع مسمع في السوشيال ميديا ورفض التصالح".

واختتم، "انتشر الموضوع على السوشيال ميديا بشكل كبير وأدعت زوجة الابن إصابة زوجها ووالدها رغم عدم ظهور أي صور لهما لأنهما لم يمسسهما أي أضرار على الإطلاق، بل تكاد تكون أول واقعة يهاجم فيها 40 بلطجيًا أسرة كاملة لكي يصيبوا سيدة في مشط قدمها، وبدأت المساومة وطلب اللواء مدحت تعويض 5 مليون جنيه بواقع 150 ألف عن كل خطوة بين المنزلين للتنازل في جلسة حضرها شهود الواقعة كوسطاء للتفاوض وهم من يملكون وحدهم الحقيقة وعلى استعداد كامل للشهادة".

