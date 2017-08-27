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الزراعة: يستحيل إقناع المواطن بذبح الأضحية بالمجازر الرسمية (فيديو)

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الزراعة: يستحيل إقناع المواطن بذبح الأضحية بالمجازر الرسمية (فيديو) الزراعة: يستحيل إقناع المواطن بذبح الأضحية بالمجازر الرسمية (فيديو)

التحرير

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ناشد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الشعب المصري بضرورة التوجه للمجازر الرسمية التابعة للدولة خلال ذبح الأضحية بعيد الأضحى.

وأكد عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء "، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc"، أن الأمر يهدف للحفاظ على البيئة ومنعًا من وجود مشاكل صحية للمواشي.

وتابع، "أعلم تمامًا أنه من الصعب إجبار كل المواطنين على ضرورة ذبح الأضحية في المجازر الرسمية نظرًا للعادات والتقاليد، الناس اللي بتضحي دلوقتي بتدبح لاما في شقتها لاما قدام الشارع".

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التحرير

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