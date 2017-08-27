ننشر صورة المتهمة بتهشيم رأس زوجها وإحراق جثته بمساعدة صديقيه في الهرم

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صورة سيدة متهمة بقتل زوجها وإحراق جثته داخل غرفة النوم بمنطقة الهرم بمساعدية اثنين آخرين.

للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بالعقار رقم 9 شارع المنشية الخلفي، واحتراق بعض محتوياتها، والعثور على جثة مالكها إسلام عبء الدين حسين 37 سنة.

وقررت زوجة المجني عليه "جيهان ع."، 36 سنة، أنه تركت منزل الزوجية منذ يومين؛ بسبب خلافات بينهما لتعاطيه المواد المخدرة ورفضه العلاج. تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، كشفت كذب رواية الزوجة، وأنها وراء الجريمة بالاشتراك مع عاملين بنفس محل جهة عمل زوجها؛ بسبب سوء معاملته لها وعدم إنفاقه عليها، وتعديه على رضيعتها البالغة من العمر عام ونصف، بالضرب والكي بمكواة لحام، ورفضه العلاج بأحد المصحات.

تمكن الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، من ضبط الزوجة وشريكيها، وقررت الزوجة أنها اتفقت مع المتهمين "إيهاب أ."، 23 سنة، و"كريم ط."، 19 سنة، طالب، على التخلص من زوجها مقابل 10 آلاف جنيه.

وعن يوم الجريمة -23 أغسطس الجاري- استغل الجناة استغراق الزوج في النوم إثر تعاطيه أقراص مخدرة، وتعدى المتهمان عليه بقطعة حديد أدت إلى مقتله، وانصرفا عقب ذلك، وتوجهت الزوجة إلى منزل أسرتها لإيهامهم بسفر زوجها للعمل بكفر الشيخ.

أكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي، وكيل فرقة مباحث الهرم، أن المتهمين عادوا مرة أخرى لنقل الجثة إلا أنهم وجدوها في حالة تعفن، تفوح منها رائحة كريهة، فأحضرت الزوجة مادة البنزين، وسكبتها على الجثة، وأشعل أحد المتهمين النار في الشقة لإخفاء معالم الجريمة، وأمكن ضبط 2 انسيال ذهب، السيارة المستخدمة.