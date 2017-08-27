7 مصابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم السبت، في مشاجرة بين عائلتين بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلاً من: "أحمد .ش.ع" 43 سنة، و"إيهاب. ع. ا" 35 سنة، و"محمود. ش. أ" 13 سنة، و"كامل. س. ش"40 سنة، و"عماد. س. ع" 35 سنة، و"أسماء. م. س" 17 سنة، و"رسمية. ع. م" 25 سنة، جميعهم مقيمون بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا أمام منازل العائلتين بالقرية لضبط طرفي المشاجرة، ومنع تجدد الاشتباكات، فيما حرر محضر بالواقعة.