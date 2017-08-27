العرب اليوم: اشتباكات بين الحوثيين وصالح وسفير قطر بدأ عمله بإيران

إعداد – محمد الصباغ:

بدأ السفير القطري لدى إبران مهام عمله من جديد، بينما لقي شخص مصرعه وأصيب أخرين في اشتباكات بين الحوثيين وقوات تابعة لعلي عبدالله صالح، ودهس مهربون شرطيًا تونسيًا ما ادى لمقتله في مدينة القيروان.

1 - سفير قطر لدى إيران يستأنف مهام عمله

لافتة تشير إلى مكان سفارة قطر بالعاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية)

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية سفير قطر في إيران علي بن أحمد علي السليطي، استئنف عمله، السبت، في مقر السفارة القطرية في طهران. ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية أن السفير القطري وصل إلى العاصمة طهران، الجمعة، واستأنف عمله، صباح السبت، في مبنى السفارة القطرية في طهران، وذلك بعد ما يقرب من عامين على سحبه، احتجاجا على اقتحام متظاهرين للسفارة والقنصلية السعودية في إيران.

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2- قتيل وجرحى في اشتباكات بين الحوثيين وقوات موالية لصالح في صنعاء

مقاتلون يمنيون (أرشيفية)

أفادت مصادر محلية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى، إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحي الحوثيين، وقوات موالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء.

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3- مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 في انفجار قرب الحدود مع السعودية

قوات من الجيش العراقي (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار بمقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة خمسة أفراد بانفجار قرب الحدود مع السعودية. ونقل موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية لحرس الحدود على الطريق الرابط بين منفذ عرعر ومخفر العنازة قرب الحدود السعودية، 430كم جنوب غرب الرمادي.

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4- مهربون يقتلون شرطيا تونسيا دهسا بولاية القيروان

قوات أمن تونسية (ارشيفية)

أفادت السلطات الأمنية في تونس بمقتل عنصر أمني بالحرس الوطني التونسى أثناء محاولته الإشارة إلى سيارة مخربين بالوقوف.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني خليفة الشيباني إن مهربين على متن ثلاث شاحنات محملة ببضائع مهربة تعمدوا اختراق حواجز دورية أمنية في منطقة الكبارة بولاية القيروان وسط تونس دون أن يمتثلوا لإشارات التوقف.

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5- "داعش" يستعيد مناطق في الرقة

راية تنظيم داعش بمدينة الرقة (أ ف ب)

تشهد مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، بالتزامن مع هجوم معاكس قام به تنظيم داعش على القوات الحكومية السورية لاستعادة مناطق انتزعت منه، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من الأطراف المقاتلة ومن المدنيين أيضًا.

وفي مركز مدينة الرقة، يحاول تنظيم داعش استعادة مواقع كان يسيطر عليها مسبقًا، لكنه قوات سوريا الديمقراطية حالت دون ذلك الهدف، بعد معارك ضارية على محاور مركز المدينة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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