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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في بروكسل

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مصراوي Masrawy

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في بروكسل

11:55 م السبت 26 أغسطس 2017

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في بروكسل

بروكسل - (د ب أ)أعلن تنظيم داعش، اليوم السبت، أن أحد أتباعه نفذ هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة جنديين وسط بروكسل مساء أمس الجمعة.وذكرت وكالة أنباء "أعماق" الناطقة باسم التنظيم اليوم أن "جنديا" من جنود تنظيم داعش نفذ الهجوم.ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق من صحة هذا الزعم على الفور، إلا أن الرسالة انتشرت عبر القنوات المعتادة للتنظيم.وأصيب منفذ الهجوم، 30 عاما، بطلقات نارية وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه بعد هجومه على ثلاثة جنود في جادة إميل جاكمين وسط العاصمة البلجيكية.

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