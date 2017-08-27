تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في بروكسل 11:55 م السبت 26 أغسطس 2017

بروكسل - (د ب أ)أعلن تنظيم داعش، اليوم السبت، أن أحد أتباعه نفذ هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة جنديين وسط بروكسل مساء أمس الجمعة.وذكرت وكالة أنباء "أعماق" الناطقة باسم التنظيم اليوم أن "جنديا" من جنود تنظيم داعش نفذ الهجوم.ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق من صحة هذا الزعم على الفور، إلا أن الرسالة انتشرت عبر القنوات المعتادة للتنظيم.وأصيب منفذ الهجوم، 30 عاما، بطلقات نارية وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه بعد هجومه على ثلاثة جنود في جادة إميل جاكمين وسط العاصمة البلجيكية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

تأجيل نقل مقر الناتو الجديد بسبب مشكلات فنية

المئات يشيعون 28 مدنيًا قتلوا بهجوم على مسجد شيعي في كابول

مهاجم العسكريين في بروكسل بلجيكي صومالي الأصل

وزير الخارجية العراقي: تحرير 70 بالمئة من قضاء تلعفر

إعلان

إعلان