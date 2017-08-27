10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ماضية في إجراءاتها لتعزيز نهوضها، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي إن إصابة أحد المنازل "فج عطان" في العاصمة اليمنية صنعاء هو "حادث عرضي"، حذر وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، من النظر إلى التعاون الدولي على أنه "ساحة حرب"، وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري إذا نجح وأصبح رئيسًا للبلاد.

1- أردوغان: سنواصل التصدي لمحاولات عرقلة نهوض تركيا



الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ماضية في إجراءاتها لتعزيز نهوضها، والتصدي للمحاولات الرامية لثنيها عن ذلك، مضيفًا: "سنواصل التصدي لمحاولات عرقلة نهوض تركيا".

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2- المتحدث باسم التحالف العربي: إصابة منزل بـ"فج عطان" حادث عرضي



المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي - أرشيفية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن إصابة أحد المنازل بمنطقة فج عطان في العاصمة اليمنية صنعاء بالأمس هو "حادث عرضي".

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3- وزير الخارجية الألماني: نحن في خضم حرب باردة ثانية



وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو الخميس (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، من النظر إلى التعاون الدولي على أنه "ساحة حرب". وأضاف: "نحن في خضم حرب باردة ثانية، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التسليح النووي في الشرق والغرب".

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4- وزير خارجية إيران: لا ينبغي أن تخشى وكالة الطاقة الذرية من أمريكا



وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في برلين في 27 يوييو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم الخوف من الولايات المتحدة بعدما أعربت الأخيرة عن شكوكها حول البرنامج النووي الإيراني.

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5- ميركل: البديل من أجل ألمانيا ليس شريكا لنا



المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 29 يونيو 2017 (أ ف ب )

استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي شكل من أشكال التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في البرلمان المقبل. وأضافت: "البديل من أجل ألمانيا ليس شريكا لنا في أي شكل من أشكال التعاون".

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6- وزير البيئة الروسي: سنجعل القطب الشمالي نظيفًا مرة أخرى



وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي سيرجي دونسكوي - أرشيفية

قال وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي سيرجي دونسكوي إن المشروعات البيئية الروسية في القطب الشمالي سوف تجعل منطقة القطب الشمالي نظيفة مرة أخرى.

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7- مارتين شولتز: يجب تحديد فترة زمنية لإفراج تركيا عن السجناء الألمان



مرشح الاشتراكيين الألمان لمنصب المستشارية مارتن شولتز في برلين في 18 يوليو 2017 (أ ف ب)

حث مارتن شولتس المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني والمنافس للمستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات القادمة على تحديد فترة زمنية لتركيا حتى تفرج عن الألمان السجناء لديها.

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8- وزير خارجية فرنسا: لا شروط مسبقة لرحيل الاسد



وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان - أرشيفية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إنه ليس هناك شرط مسبق لرحيل الأسد، مضيفا أن الأولوية في سوريا هي الحرب ضد داعش.

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9- كمال أوغلو: 80 مليون تركي يتعطشون للعدالة



زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو - أرشيفية

طالب زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، في مستهل مؤتمر "كونجرس العدالة" الذي يستغرق عدة أيام، ويشارك فيه أكثر من عشرة الاف شخص، بمزيد من الديمقراطية في بلاده. وأضاف: "80 مليون تركي يتعطشون للعدالة".

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10- جونسون: حفتر تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري إذا أصبح رئيسًا للبلاد



وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اليونان في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري إذا نجح وأصبح رئيسًا للبلاد.

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