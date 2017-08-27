"صحة أسيوط" تنفي وجود مصابين بحمى "الدنج" في ديروط

أسيوط - أسامة صديق:

أصدرت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم السبت، بيانًا رسميًا نفت فيه شائعة انتشار حمى "الدنج" بمركز ديروط في أقصى شمال المحافظة.

وجاء بالبيان أنه "بالتوجه إلى مستشفى حميات ديروط وبالاستفسار من الدكتور حسان محمد القائم بأعمال مدير المستشفى، أفاد بأن الخبر عار تمامًا من الصحة وأنه لا توجد أية حالات اشتباه وأن مستشفى حميات ديروط استقبل الأربعاء 6 حالات حمى ولا توجد بها أية حالة اشتباه بالدنج".

وأضاف أن المعامل المركزية بالقاهرة هي الجهة الوحيدة التي تتولى أمر التحاليل وتخاطب المديرية، ثم لا يتم تأكيد الحالة إلا بعمل pcr خاص بالفيروس المشتبه الإصابة به.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المرض عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بكونه عدوى فيروسية ينقلها البعوض، وتؤدي إلى مرض شبيه بالإنفلونزا، ويتفاقم أحيانًا ليغدو مرضًا قاتلاً محتملاً يُطلق عليه اسم حمى الضنك الوخيمة. وتصاعدت معدلات انتشار حمى الضنك بشكل هائل على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة، إذ يواجه نصف سكان العالم تقريبًا الآن خطر الإصابة بهذا المرض. وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في مختلف أرجاء العالم، وتتركز أساسًا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.