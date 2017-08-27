حول العالم في 24 ساعة 11:47 م السبت 26 أغسطس 2017

فقدان جندي أمريكي قبالة سواحل اليمن بعد تحطم مروحي

إعداد – محمد الصباغ:خرج حوالي نصف مليون شخص في إسبانيا على رأسهم الملك فيليب السادس في مسيرة تنديدًا بهجمات برشلونة، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة شخص إثر إعصار هارفي الذي ضرب تكساس، واعتقلت السلطات الهندية المئات بعد اشتباكات مع مناصرين لزعيم طائفة دينية أدين بالاغتصاب.1 - الملك ونصف مليون شخص في شوارع برشلونة منددين بالإرهاب مئات الألاف في مسيرة برشلونة اليوم ضد الإرهاب (أ ف ب)خرج حوالي نصف مليون شخص في مسيرة بمدينة برشلونة الإسبانية، رافعين شعار "لسنا خائفين" في رد على الهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا يوم 17 من الشهر الجاري. وتقدم صفوف المسيرة ملك إسبانيا فيليب السادس وبجانبه رئيس الوزراء ماريانو راخوي. وهو أول ملك يتقدم مسيرة بعد توليه السلطة منذ إعادة تأسيس الملكية في عام السبعينيات، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- وفاة شخص في تكساس الأمريكية جراء أقوى إعصار منذ 12 عامًا رياح عاتية إثر ضرب إعصار هارفي لولاية تكساس الأمريكية (أ ف ب)لقي شخص حتفه في تكساس جراء الإعصار هارفي ، الذي يعد الإعصار الأقوى الذي يضرب خليج المكسيك بالولايات المتحدة منذ 12 عاما.وأكد تشارلز جيه واكس، عمدة مدينة روكبورت على ساحل الخليج بولاية تكساس، وفاة شخص.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- اعتقال المئات بعد اشتباكات في الهند وإلغاء تشغيل أكثر من 500 قطار قوات أمن هندية (أرشيفية)اعتقلت السلطات مئات الأشخاص وألغت تشغيل أكثر من 500 قطار شمالي الهند، بعد مقتل 31 شخصا في اشتباكات في أعقاب إدانة زعيم طائفة دينية مثير للجدل بالاغتصاب.وقال كبير المسؤولين بولاية هاريانا هاتفيا "لقد اعتقلنا ما يتراوح ما بين 600 و800 شخص. قوات الامن تشن عمليات بحث داخل مراكز التجمعات، التابعة للطائفة لمصادرة أي أسلحة حادة أو عصي أو هراوات".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4- ألف شخص يتظاهرون في موسكو رفضًا للقيود على الانترنت متظاهرون في موسكو ضد القيود على الإنترنت (أ ف ب)تظاهر نحو ألف شخص في موسكو، السبت، تحت المطر احتجاجا على تشديد الرقابة على الانترنت، وقامت قوات الأمن باعتقال نحو عشرة أشخاص من المتظاهرين.وأطلق المتظاهرون هتافات مثل "روسيا حرة" و"نريد روسيا من دون رقابة"، كما حملوا لافتة كتب عليها "رأينا ليس جريمة".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- فقدان جندي أمريكي قبالة سواحل اليمن بعد تحطم مروحية

مروحية محطمة (أرشيفية)أطلقت القوات الأمريكية في اليمن عملية بحث عن جندي أمريكي مفقود بعد تحطم مروحية أمريكية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي إن القوات الأمريكية في المنطقة أنقذت خمسة أفراد آخرين من القوات كانوا على متن المروحية من طراز "بلاك هوك" عندما تحطمت.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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