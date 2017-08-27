الكهرباء: عودة التيار الرئيسي لمدينة الإنتاج الإعلامي خلال ساعتين 11:38 م السبت 26 أغسطس 2017

مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب - مصطفى المنشاوي:قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك عطلًا مفاجئا حدث الليلة في كل من دائرة الشيخ زايد/ مدينة الإنتاج الإعلامي (جهد 66)، ودائرة مدينة الإنتاج 6 أكتوبر (جهد 66)؛ ما أدى إلى انسحاب جهد لحظي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم على الفور تغذية المدينة بواسطة المغذيات الاحتياطية بها وكابلات الجهد المتوسط لتأمين التغذية الكهربائية.وأوضح حمزة -في تصريحات لمصراوي- أنه تم توجيه فرق الصيانة لتحديد سبب العطل على الدوائر المفصولة، مضيفا أنه لا يوجد انقطاع للتغذية الكهربائية حاليا.وأشار متحدث الكهرباء إلى عودة التيار الرئيسي إلى مدينة الإنتاج خلال ساعتين على أقصى تقدير.

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