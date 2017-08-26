تفحم أسرة بالكامل في حادث سير بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقي شخص وزوجته وطفلاه مصرعهم جراء انقلاب سيارتهم الملاكي على طريق بطريق الجيش بمدينة ملوي في المنيا، واشتعال النيران بها، ما أدى إلى تفحم جثثهم.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش بمركز ملوي جنوب المحافظة واشتعال النيران بها، ما أسفر عن تفحم جثث مستقليها، وجميعهم من أسرة واحدة مقيمون بمحافظة سوهاج.

انتقل للموقع فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمود عيسى لمعاينة الواقعة، وتقرر انتداب الدكتور هاني اسحق مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، لفحص الجثامين، إذ تبين تفحم "أحمد. م. م " ٣٤ سنة، وزوجته "يمنى. ا. م" ٢٧ سنة، وابنتهما "زينب" ٥ سنوات، وشقيقها "مصطفى" ٣ سنوات، فيما نفى الشبهة الجنائية في الوفاة.

نُقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.