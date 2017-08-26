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محافظ المنوفية: مشاكل الصرف الصحي هتتحل في 2020 (فيديو)

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محافظ المنوفية: مشاكل الصرف الصحي هتتحل في 2020 (فيديو) محافظ المنوفية: مشاكل الصرف الصحي هتتحل في 2020 (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، إنه سيتم الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي بالمحافظة بحلول عام 2020.

وأضاف عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مساءdmc"، المذاع على قناة ""، اليوم السبت، "الصرف الصحي مشكلة مزمنة في بأكملها بسبب سياسات خاطئة".

وتابع، "الرئيس عبد الفتاح يعتبر مشاكل الصرف الصحي من أولوياته"، موضحًا أن أهالي المحافظة متعاونين ويوفرون على نفقاتهم الشخصية الأماكن التي يمكن أن نقيم بها صرف صحي".

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واستكمل، " لدينا خطة دولة وليست خطة محافظة، وفي 2020 مش هيكون فيه قرية مفيهاش صرف صحي".


 

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التحرير

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