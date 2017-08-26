تفاصيل ندوة «المحافظين» بشأن تكريم أسرة «ياسين الزغبى»

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بشرى شلش: نثمن ونعظم دور الأم الأكثر قوة فى تحمل الصعاب

انتهت منذ قليل، ندوة «نموذج محاكاة عن الأمل والتحدى»، بمقر حزب المحافظين بحضور أسرة ياسين الزغبى «سلوى البسطامى والسيد ياسر الزغبي»، وتناولت الندوة مناقشة تجربة الأسرة وحرصهما على دعم مسيرته الناجحة ورحلة الكفاح التي تكللت بخروج نموذج مشرف وقدوة لجميع أبناء جيله.

بدأ الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، كلمته بالترحيب بالضيوف وبأسرة «ياسين الزغبى» التى كانت نموذجًا يحتذى به لكل أسرة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن، واصفًا حالة هذا الشاب بحالات كثيرة مشابهة كانت فيها الأم هى سبب نجاحهم مثل فاروق الباز ونجيب محفوظ وغيرهم.

وقال شلش، إن تجهيز الأبناء هو دور أساسى ومهم يتحمله الآباء وبالأخص الأمهات، إلى جانب دور المدرسة فى تنشأة الطلاب معنويا ونفسيا وثقافيًا، فالمسئولية هى مسئولية مجتمعية مشتركة بين كلاهما، وأيضا يجب أن نركز على دور الأم فهى الأكثر قوة فى تحمل الصعاب والأزمات، ففطرة الأم تجعلها مسئولة وبامتياز عن أبناءها.

وتابع: «الشاب ياسين له مقومات شخصية قوية هى نتاج لتربية سوية وسليمة، لذا نحن كحزب نثمن ونعظم جهود الأسرة وحضورهم هنا هو لنشر نموذج ناجح لكى تتعلم منه كل أسرة مصرية، خاصة أننا نعانى من تراجع دور الأسرة فى تنشأة الأبناء».

وأوضح شلش، أن والدة ياسين الزغبى استطاعت بعث الهمة فى نفوس الأمهات، وآن الأوان أن يكون للدولة دور فى إنقاذ الدولة وأتمنى أن يسقط اسم مصر فى القريب العاجل من مصاف الدول التى تتصدر أبشع حوادث الطرقات فى العالم، لافتًا إلى أن ياسين بعث برسالة إلى كل الشباب الأسوياء وقدم أفضل نموذج لمتحدى الإعاقة مفادها نعم أنا استطيع أن أفعل، فنحن فى أمس الحاجة اليوم لقفزات تعلو من شأن المصريين جميعا.

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وفى نفس السياق، وجهت نسرين فاروق، أمينة المرأة بحزب المحافظين، الشكر إلى أسرة ياسين الزغبى، بعد تلبية الدعوة، وشارك فى الندوة لفيف من قادة الحزب وعلى رأسهم الدكتور بشرى شلش الأمين العام للحزب، الدكتورة منال شحاته رئيس لجنة الصحة بالحزب، والأستاذ عمرو الشريف أمين العضوية.

وبدأت سلوى البسطامى، كلمتها بتوجيه الشكر إلى حزب المحافظين على الدعوة التى وصفتها بـ«المثالية»، ثم تناولت قصة كفاحها مع نجلها قائلة: «أنا مثل أى أم مصرية تكافح من أجل أبناءها، ولكن معاناتى بدأت بعد تعرض ابني لحادث بتر فى القدم اليسرى، فتحملت بعدها معاناة غير عادية وواجهت تحديات كبيرة خاصة بعد إجراءه أكثر من 20 عملية فى القدم».

وتابعت: «المشكلة الأهم هى كيف أبدأ بتجهيز نفسى معنويا ونفسيا حتى لا تصل رسالة الحزن إلى ياسين، وبدأت بعدها مرحلة تجهيزه وكيفية زرع الرضا بقضاء الله وقدره فى نفسه، وزرع الإرادة والعزيمة بداخله من جديد إلى جانب تعظيم قدراته والعمل على تنميتها».

وأوضحت، أن على كل أسرة مصرية ألا تفقد قدرات أبناءها، فجميع الخلق متساوون وكلا يأخذ حقه فالله عز وجل لم يظلم أحد، فبعد النكبات يأتى فرج من عند الله، ولكن الأهم تعلموا كيف تواجهوا تلك الأزمات بالإيمان، وعليكم أن تتفائلوا ولا تيأسوا مع أول نكبة.

وفى نهاية فاعلية اليوم كرم الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين أسرة الشاب يس الزغبى، كما تقدمت الأخيرة بالشكر على الدعوة التى تلقوها معربين عن سعادتهم بالحضور .