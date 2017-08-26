«نقل الكهرباء» لـ«التحرير»: عودة 5 ميجاوات من أحمال تغذية مدينة الإنتاج

التحرير

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قال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس شركة نقل الكهرباء، إن أحمال مدينة الإنتاج الإعلامي عادت بالكامل من خلال مغذيات بديلة، لافتًا إلى أن محطتي المحولات اللتين خرجتا عن الخدمة قدرتهم 9.5 ميجاوات، منوهًا إلى أنه تم عودة 5 ميجاوات من أحمال المحطتين، بينما يتم تغذية الـ4.5 ميجاوات من خلال ماكينات الديزل.

وأضاف عبد الرحيم لـ«التحرير»، اليوم السبت، أن سبب خروج الدائرتين غير محدد حتى الآن بينما الأهم هو عودة التيار، متوقعًا أن يكون سبب العطل هو حدوث عطل في الكابلات المغذية لمحطتي المحولات.

وفي السياق ذاته، لفت مصد بشركة النقل تخوفه من تأخر عودة باقي الأحمال المقدرة بـ9.5 ميجاوات، وذلك كون ماكينات الديزل بمدينة الإنتاج الإعلامي لن تستمر في العمل أكثر من ساعتين، وفي حالة مرور ساعتين دون حدوث عودة التغذية على الشبكة بالكامل وإصلاح العطل، سيحدث أزمة وسينقطع التيار مجددًا عن المدينة.

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وكانت وزارة الكهرباء، أوضحت أنه حدث عطل مفاجئ، مساء اليوم السبت، على كل من الدائرة الشيخ زويد ومدينة الإنتاج الإعلامي جهد ٦٦، والدائرة مدينة الإنتاج / ٦ أكتوبر، جهد ٦٦.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن العطل أدى إلى انسحاب جهد لحظي عن مدينة الإنتاج الإعلامي وتم تغذيتها على الفور بواسطة المغذيات الاحتياطية بالمدينة وكابلات الجهد المتوسط لتأمين التغذية الكهربية، وتم توجيه فرق الصيانة لتحديد سبب العطل على الدوائر المفصولة، ولايوجد انقطاع للتغذية الكهربية حاليًا.