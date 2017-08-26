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انفصال جرار عن قطار أبو قير يثير الذعر بين ركاب الإسكندرية

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انفصال جرار عن قطار أبو قير يثير الذعر بين ركاب الإسكندرية انفصال جرار عن قطار أبو قير يثير الذعر بين ركاب الإسكندرية

التحرير

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سادت حالة من الذعر والخوف ركاب قطار أبو قير بشرق الإسكندرية، بعد انفصال جرار القطار عن باقي عرباته في أثناء دخوله محطة الظاهرية قادمًا من محطة باكوس باتجاه "محطة ".

وأفاد بعض شهود العيان، لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن سائق الجرار قام بمواصلة طريقه قبل أن يعود إلى القطار بمرور ما يزيد عن 15 دقيقة وتم إعادة توصيل الجرار بالعربات مرة، ثم استكمل القطار طريقه.

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وكشفت مصدر بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالإسكندرية أنه حركة القطارات باتجاه "محطة مصر" توقفت فور الإبلاغ عن انفصال جرار القطار، حتى عاد مرة أخرى إلى مواصلة طريقه، مؤكدا فتح تحقيق موسع في الواقعة.

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التحرير

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