أول تعليق من رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عن انقطاع التيار (فيديو)

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علق الدكتور أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، على انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، موضحًا، أن الظلام الدامس حل على جميع الاستوديوهات بالكامل.

وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على قناة "DMC"، اليوم السبت، "العطل غير معروف سببه وهنعرف من وزارة الكهرباء، شغالين بالمولدات، وخط احتياطي حتى عودة الخط الطبيعي".

وأشار رئيس مدينة الإنتاج إلى عودة الكهرباء خلال وقت قصير، موضحًا، أن هناك مهندسين يقوموا بإصلاح العطل في الخط الرئيسي المغذي للمدينة.

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يذكر أن عطل فني تسبب في قطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، مساء اليوم السبت، الأمر الذي أدى لإظلام أجزاء من المدينة.