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الإكرامية.. «ضريبة ابتزاز» تثير غضب زوار شواطئ الإسكندرية (صور)

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التحرير

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باتت «الإكراميات» جباية إلزامية يجمعها العاملون بالشواطئ، الأمر الذي تسبب في ضجر زوار الإسكندرية. 

وقسمت إدارة السياحة والمصايف منذ عامين شواطئ الإسكندرية البالغ عددها نحو 50 شاطئًا إلى 3 شواطئ مجانية، وأخرى مقدم عليها الخدمات وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، والشواطئ المميزة بـ10 جنيهات، أما السياحية فتبلغ قيمة تذكرة الدخول بها 15 جنيهًا.

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نار الأسعار والإكراميات
قال محمد درويش، مدرس:"اتفقت مع أسرتى لنزول البحر وتوجهنا إلى أحد الشواطئ المميزة وفوجئنا بأن كل خطوة منذ دخول الشاطئ بفلوس ووقعنا فريسة لاستغلال العاملين».

وأوضح درويش خلال حديثه لـ"التحرير": «رغم التزامنا بدفع قيمة تذاكر دخول الشاطئ المقررة بـ10 جنيهات، فوجئنا أيضا بتحصيل 17 جنيهًا عن كل شخص مقابل الحصول على كرسي وشمسية، وقام أحد العاملين بابتزازنا للحصول على 10 جنيه لكل شمسية تحت مسمى إكرامية».

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والتقط عمر النجار، سائق، طرف الحديث، قائلا: «بمجرد دخولك أى شاطئ تتعرض لعملية ابتزاز هدفها الحصول على المال، وتبدأ باختيار المكان على البحر مباشرة أو الجلوس فى الصف الثانى أو الثالث وبالطبع الغلبة لمن يدفع أكثر، حيث هناك من يطلب ما لا يقل عن خمسين جنيهًا لاختيار المكان وافتراش الكراسى والشماسى، بينما بلغ سعر الحمام سواء لتغيير الملابس أو قضاء الحاجة أو الاستحمام بعد انتهاء يوم البحر جنيهان للمرة الواحدة ما يعنى الدخول 3 مرات على الأقل ويبلغ 6 جنيهات مضروب فى عدد الأسرة التى قررت قضاء يوم على الكورنيش».
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أما رانيا محمود، موظفة، فأبدت شكواها من معاملة القائمين على الشواطئ، وتابعت: «المعاملة غير آدمية على الإطلاق فضلا على أن البحر مخلوط بالصرف الصحى».

واستكملت رانيا: «ولا توجد مساحة كافية للشاطئ، ويمكن للعامل إذا لم يقم الزبون بمراضاته برفض توصيلك أو وضع الشماسى وغرزها لك ووضع الكراسى، بل ويتم تسليمك كراسى غير صالحة»، وطالبة بضرورة زيادة الرقابة على الشواطئ قبل عيد الأضحى.

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رقابة صارمة

وردّ اللواء أحمد حجازى، مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، على شكاوى المواطنين خلال حديثه لـ"التحرير".

وقال حجازي إن هُناك رقابة شديدة على الشواطئ، مؤكدا وجود لائحة موحدة بالأسعار ومن يتجاوز تلك اللائحة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفرض الغرامات والعقوبات إلى حد يصل لسحب الشاطئ من صاحب المخالفة.

أما عن ارتفاع الأسعار، فأشار مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف إلى أنه تم رفع قيمة التذكرة جنيها واحدا تحت بند "الغرقى"، موضحا أن ذلك من أجل تعويض حالات الغرق بدلاً من طريق التقاضي، إذ يتم دفع التعويضات اللازمة من قيمة كل جنيه مضاف لسعر التذكرة أو لأى متضرر.

وطالب حجازى رواد الشواطئ بالتقدم بشكوى فورية تجاه أى شاطئ يتعرضون فيه للابتزاز أو معاملة غير جيدة أو رفع الشواطئ والخدمات المقدمة بعد الاطلاع على اللائحة المعلقة أمام كل بوابة دخول.

وفي نفس السياق شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ضرورة قيام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمرور على الشواطئ خاصة المجانية للتأكد من جاهزية كافة المراقبين لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين.

ووجه المحافظ بتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين ومراجعة موقف التأمين «الجيت سكي والغطاسين وغيرها» بالشواطئ، والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

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التحرير

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