ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

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عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع الأزهر، وممثلى عن عدد من الوزارات ورؤساء القطاعات بالوزارة؛ لمناقشة ملفات خاصة بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسى 2017 /2018.

وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وافق على بدء العام الدراسي الجديد 23 سبتمبر القادم، لينتهي في 31 مايو 2018م، والموافقة على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017/2018، لتكون أيام الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين 199 يومًا مقسمة على 34 أسبوعًا.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن الدراسة تبدأ في 32 سبتمبر المقبل وحتى 18 يناير 2018م، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 30 ديسمبر المقبل، وبحسب الخريطة أيضًا، فإن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ السبت 20 يناير 2018م، وتنتهي أول فبراير 2018م، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 3 فبراير 2018م، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 5 مايو 2018 م، والدبلومات الفنية السبت 19 مايو 2018م، وبدء امتحانات الثانوية العامة في 2 يونيه 2018م.

وأكدت الخريطة على أن المولد النبوي الشريف إجازة رسمية ولا يعقد به امتحانات ويحدد طبقا للتقويم الهجري، و7يناير 2018 إجازة عيد الميلاد المجيد، ولفتت الخريطة إلى أنه يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة، وأوضحت الخريطة أن هذة المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأشارت الخريطة الزمنية إلى أنه في حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

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ووافق المجلس في ثاني قراراته على اعتبار الصف السادس مثل باقي صفوف النقل لتعقد امتحان الصف السادس الابتدائي مثل باقي صفوف النقل، على أن يتولى تصحيح هذا الامتحان مدرسين آخرين من مدارس أخرى، كما وافق على توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية يتولى القيام بتدريس اللغة العربية والرياضيات والأنشطة المختلفة بالصفوف الثلاث اأولى بمرحلة التعليم اﻻبتدائي، ويسمى معلم الصفوف الأولى.

ووافق المجلس أيضًا على إعداد قرار وزاري جديد منظم لنظام القبول ونظام الامتحانات بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا متضمنا موقف الطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين STEM، كما وافق المجلس على اعتبار مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية نشاط اختياري من الصف الأول إلى الصف الثانى، ومن الصف الثالث إلى السادس الابتدائى نشاط اختيارى ولا يضاف إلى المجموع، وبالنسبة للمرحلة الإعداية مادة دراسية نجاح ورسوب وﻻ تضاف للمجموع في الصفوف الثلاث، لحين توفير اﻻمكانات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وافق على تطبيق تدريس مادة اللغة اﻻجنبية الثانية ( الفرنسية - الالمانية - اﻻيطالية - اﻻسبانية) فى المدارس الحكومية (عربى) كمادة نشاط اختيارى بالمرحلة الإعدادية على أن تتولى مكاتب مديرى عموم تنمية المواد المذكورة بوضع مادة علمية مبسطة تدرج على الموقع الرسمى للوزارة والمديريات التعليمية بحيث يتولى معلمى مواد اللغات الأجنبية الثانية الاستعانة بها فى تدريس ماد هذا النشاط.

وبالنسبة للتربية الفنية تم الاتفاق على أن تكون مادة نجاح ورسوب بدء من الصف الثالث الابتدائى وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى، بدون أن تضاف للمجموع.

وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على إضافة (20) درجة المخصصة للميدتيرم على المجموع الكلى فى نهاية كل فصل دراسى.

وبالنسبة للتعليم الفني، وافق المجلس على عدة قرارات تشمل استصدار قرار وزاري بتدريس مادتي ( التوجيه والإرشاد الوظيفي، ريادة الأعمال)، وإدراجها ضمن الخطة الدراسية للعام 2018/2019، بمدارس التعليم الفني بأنواعه، واعتبارها مادتين إلزاميتين دون أن تضاف إلى المجموع الكلى للدرجات وبواقع حصتين أسبوعيا ولا تخضع لأى نوع من الامتحانات.

ووافق على اصدار قرار وزارى لإدراج مشروع التخرج كبرنامج دراسى تطوعى لطلاب الفرقة الثالثة فى مدارس التعليم الفنى نظام 3 سنوات لكل النوعيات، ولا يعتبر مادة نجاح أو رسوب ولا يضاف للمجموع كمرحلة أولى للتطبيق، وإنما يضاف تقديره فى شهادة النجاح للطلاب الذين ينتظمون فيه بأحد التقديرات (ممتاز ـ جيد ـ مقبول ).

وتمت الموافقة على السماح للمتسربين من التعليم الحاصلين على الإعدادية ممن هم تحت سن (18 سنة)، وكذا المفصولين نهائياً من مدارس التعليم الفني بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو إعادة القيد (من لم يتجاوز 18 سنة) بالالتحاق بالتعليم المهنى المنتظم (المدارس المهنية)، وفق الضوابط التى يصدر بها قرار وزارى منتظم.

ووافق المجلس على إصدار قرار وزارى بقصر الالتحاق بمدارس التعليم الفنى / المهنى صناعي- زراعي- تجاري – فندقي) بنظام التعليم مدى الحياة "نظام العمال" على من هم من العاملين فعلاً، أو المفصولين فصلا نهائيا بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو إعادة القيد ، وبشرط ألا يقل السن عن 18 سنة ويشترط حضورهم بنسبة 50% على الأقل من الحصص المقررة بالخطة الدراسية، ووفق الضوابط التى يصدر بها قرار وزارى منظم.

وأخيرا.. وافق المجلس على تطوير مناهج التعليم الفنى وفق منظومة الجدارات المهنية، وهى المنهجية المعتمدة دوليا الآن لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل للتخصصات التى تتوفر لها امكانيات التطبيق ووفق الإطار العام الذى تم تطويره بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET2) والذى اعتمدته اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (46) لسنة 2017، وبدء التطبيق من العام الدراسى 2018/2019 فى التخصصات التى تتوافر لها متطلبات التطبيق.