إنتر ميلان يقلب الطاولة على روما في الأولمبيكو (فيديو)

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قلب إنتر ميلان الطاولة على مضيفه روما، محولًا تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «الأولمبيكو» ضمن الجولة الثانية ببطولة الدوري الإيطالي.

تقدم إدين دجيكو للذئاب في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل ماورو إيكاردي للضيوف في الدقيقة 67، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 77، واختتم ماتياس فيتشينو الثلاثية في الدقيقة 87.

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بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الثاني بالكالتشو خلف يوفنتوس المتصدر، بينما توقف عند 3 نقاط في المركز الثامن.