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غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأهلي لاعتماد اللائحة الجديدة

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غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأهلي لاعتماد اللائحة الجديدة غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأهلي لاعتماد اللائحة الجديدة

التحرير

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يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، غدًا الأحد، اجتماعًا طارئا، من أجل اعتماد اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي، قبل إرسالها للجهة الإدارية.

وكان المستشار شريف حشيش، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للأهلي، أعلن اكتمال النصاب القانوني بعد أن وصل عدد الذين صوتوا خلال يومي الجمعية العمومية إلى 14 ألفًا و975 عضوًا، منها 526 عضوًا رفضوا اللائحة، بينما وصل عدد الموافقين إلى 14 ألفًا و391 صوتًا.

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وكان الأهلي قد نظم الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي لمدة يومي 25 أغسطس في مدينة نصر و26 أغسطس في الجزيرة.

وعقب إعلان النتيجة احتفل أعضاء النادي مع مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر بنجاح العمومية والموافقة على اللائحة.

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التحرير

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