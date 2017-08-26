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أحمد سليمان: «مرتضى منصور خلى مصر فوضى» (فيديو)

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أحمد سليمان: «مرتضى منصور خلى مصر فوضى» (فيديو) أحمد سليمان: «مرتضى منصور خلى مصر فوضى» (فيديو)

التحرير

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هاجم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي السابق، ، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، مشيرًا إلى أنه تربح من أموال القلعة البيضاء التي بلغت مليار جنيه.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية، حلقة اليوم السبت من برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على قناة «TeN»، أن الجمعية العمومية للزمالك، التي أجريت أمس الجمعة أظهرت الحجم الحقيقي لمرتضى داخل النادي بحضور 7 آلاف عضو فقط من إجمالي 140 ألف عضو، «يكفي إنه عرف حجمه».

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وتابع، أن مرتضى منصور تعرض بالسب والقذف لي ولآخرين ولم يُحاسب حتى الآن، معلقًا: «إيه الفوضى اللي في البلد دي، مرتضى منصور خلى كلها فوضى».

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التحرير

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