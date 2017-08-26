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هيكل: الكهرباء أرسلت فريقًا لحل أزمة انقطاع التيار عن مدينة الإنتاج الإعلامي

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مصراوي Masrawy

هيكل: الكهرباء أرسلت فريقًا لحل أزمة انقطاع التيار عن مدينة الإنتاج الإعلامي

10:38 م السبت 26 أغسطس 2017

هيكل: الكهرباء أرسلت فريقًا لحل أزمة انقطاع التيار عن مدينة الإنتاج الإعلامي

مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - (أ ش أ):صرح أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، أن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة مساء اليوم السبت، نتج عن انقطاع في الدوائر المغذية لها من محطة كهرباء 6 أكتوبر (محطة 66 فولت) وليس عطلا من داخل المدينة.وقال هيكل - في تصريحات له- إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وتوقف القنوات تم تداركه بتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمدينة ، بالإضافة إلى أنه تم إمداد المدينة بكهرباء من خط فرعي خاص بمنطقة الشيخ زايد.وأكد هيكل أنه أجرى اتصالا بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، الذي أرسل فرقا من المهندسين للتحري عن أسباب المشكلة والعمل على حلها سريعا ، بحيث يعود التيار الكهربائي المغذي للمدينة بشكل تدريجي.وكان التيار الكهربائي قد انقطع عن مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات وفندق موفنبيك بالكامل مساء اليوم، ما أدى الى توقف القنوات عن البث لنحو ربع ساعة.

هذا المحتوى من

Asha

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