قبل انطلاقه بلحظات.. وفاة سائق قطار بمحطة مصر في الإسكندرية 10:44 م السبت 26 أغسطس 2017

ارشيفية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:لفظ سائق قطار أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم السبت، على رصيف محطة مصر وسط الإسكندرية، وذلك أثناء متابعته لسلامة فرامل وزيوت القطار استعدادًا للانطلاق.كان قسم شرطة السكة الحديد بمحطة مصر بالإسكندرية تلقى بلاغًا من العاملين بالمحطة بوفاة سائق قطار المنصورة على القضبان، فانتقل مأمور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وفاة المدعو "أحمد عطية عليوة عوض" 54 سنة، مقيم بمدينة طلخا، سائق قطار المنصورة، سقط مغشيًا عليه أثناء متابعته لحالة وسلامة قطاره.ومن جانبه، نفى مصدر أمني، ما تردد عن اصطدام قطار آخر بالسائق أثناء مروره على قضبان السكك الحديدية، مؤكدًا أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.تم نقل جثة السائق إلى مشرحة كوم الدكة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​

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