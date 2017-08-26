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وفاة شخص في تكساس الأمريكية جراء أقوى إعصار منذ 12 عامًا

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مصراوي Masrawy

وفاة شخص في تكساس الأمريكية جراء أقوى إعصار منذ 12 عامًا

10:42 م السبت 26 أغسطس 2017

وفاة شخص في تكساس الأمريكية جراء أقوى إعصار منذ 12 عامًا

إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ)لقي شخص حتفه في تكساس جراء الإعصار هارفي ، الذي يعد الإعصار الأقوى الذي يضرب خليج المكسيك بالولايات المتحدة منذ 12 عاما.واكد تشارلز جيه واكس، عمدة مدينة روكبورت على ساحل الخليج بولاية تكساس، وفاة شخص اليوم السبت. ولم يقدم تفاصيل عن كيفية وفاة الضحية.وقال واكس للصحفيين ان روكبورت شهدت اضرارا جسيمة، وأن طواقم الإنقاذ ما زالت تقوم بعمليات البحث والانقاذ، مضيفا أن حوالى 40% من سكان روكبورت البالغ عددهم 24500 نسمة لم يستجيبوا لأمر الاجلاء الإلزامي الصادر قبل العاصفة.وتسبب هارفي في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص وتسببت أيضا في فيضانات عارمة في العديد من المناطق الساحلية من تكساس.وقد هطلت الامطار الغزيرة على الولاية بعد أن وصل هارفي إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة في وقت متأخر من يوم الجمعة على بعد حوالى 50 كيلومترا شمال شرقي كوربوس كريستى بولاية تكساس. ومنذ ذلك الحين تم تخفيض مستواه إلى عاصفة استوائية.

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