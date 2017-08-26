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لهذا السبب.. تجنبي ممارسة اليوجا بعد الزواج

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لهذا السبب.. تجنبي ممارسة اليوجا بعد الزواج لهذا السبب.. تجنبي ممارسة اليوجا بعد الزواج

التحرير

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كشفت دراسة علمية حديثة، أن اليوجا قد تدمر فرص الزوجات في الإنجاب عن طريق تقليل معدلات الخصوبة داخل المبيض والرحم.

وحسب صحيفة "بزنس تايمز" الهندية، فإن الدراسة التي أجريت في جامعة "هارفرد"، قالت إن فحص حالات مختلفة لسيدات يمارسن اليوجا، شهد وجود روابط واضحة بين معدلات ممارسة اليوجا والخصوبة في السيدات.

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وأشارت الدراسة إلى تأثير التأمل الفكري على معدلات وقدرات الرحم في الخصوبة وإنتاج البويضات بشكل منتظم، وهو ما يضعف فرص المتزوجات في الإنجاب.

وأرجعت الدراسة تلك النتائج إلى تأثير بعض المواد الكيميائية الداخلة في صناعة المقاعد التي يُمارس عليها تلك الرياضة، خاصة أن الجلوس لفترات طويلة بوضعية ثابتة، يعزز فرص تلك المواد في التفاعل الضار، ما يقلل فرص الخصوبة والإنجاب لدى السيدات المتزوجات.

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التحرير

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