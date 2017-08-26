ننشر صورة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته بالتجمع الخامس 10:29 م السبت 26 أغسطس 2017

المتهم

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:حصل "مصراوي" على صورة رجل الأعمال إبراهيم سليمان، المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على لواء وأسرته بمنطقة التجمع الخامس، عقب ضبطه.بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 17 متهما حتى الآن في واقعة الاعتداء على لواء وأسرته بمنطقة التجمع الخامس.أضاف المصدر لمصراوي، اليوم السبت، أن ضباط مباحث قطاع شرق القاهرة بقيادة المقدم عمرو الوكيل، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، ومعاونيه الرائدين محمد ملش ومحمد محي، تمكنوا من ضبط رجل الأعمال إبراهيم سليمان المتهم الرئيسي بمنطقة التجمع الخامس، وزوجته "دينا ش."، بمنطقة النزهة، و15 متهما "بودي جارد" بمناطق مدينة نصر والمنشية والسلام.المصدر أكد أن التحريات أشارت إلى تورط 25 متهما في الواقعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت أمر ضبط وإحضار لكل من اشترك في الواقعة دون تحديد عدد المتهمين.وكشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن تحريات المباحث دلت على هوية المتهم الرئيسي في الواقعة، ويدعى "إبراهيم س." وهو رجل أعمال ومقاول إنشاءات يمتلك مدرسة خاصة وفيلتين بحي النرجس مجاورتين لفيلا أسرة اللواء المجني عليه.

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