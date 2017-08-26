«الكهرباء» توضح أسباب انقطاع التيار عن مدينة الإنتاج الإعلامي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أوضحت وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد حدوث عطل مفاجئ، مساء اليوم السبت، على كل من الدائرة الشيخ زويد - مدينة الإنتاج الإعلامي جهد ٦٦ والدائرة مدينة الإنتاج الإعلامي - ٦ أكتوبر، جهد ٦٦.

شاهد أيضا

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العطل أدى إلى انسحاب جهد لحظي عن المدينة، وتم تغذيتها على الفور بواسطة المغذيات الاحتياطية بالمدينة وكابلات الجهد المتوسط لتأمين التغذية الكهربية، كما تم توجيه فرق الصيانة لتحديد سبب العطل على الدوائر المفصولة ولايوجد انقطاع للتغذية الكهربية حاليًا.