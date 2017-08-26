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رئيس «نقل النواب»: «مكسوف أحضر مؤتمرات دولية عن حوادث الطرق» (فيديو)

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رئيس «نقل النواب»: «مكسوف أحضر مؤتمرات دولية عن حوادث الطرق» (فيديو) رئيس «نقل النواب»: «مكسوف أحضر مؤتمرات دولية عن حوادث الطرق» (فيديو)

التحرير

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قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فاتورة الطرق سنويًا تصل إلى 40 مليار جنيه.

واستنكر طعيمة، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج "صح النوم" تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية "إل تي سي"، كثرة الحوادث التي تقع في ، مضيفا: "تلقيت دعوة للمشاركة في أحد المؤتمرات عن حوادث الطرق، ومكسوف أحضر من نسبة الحوادث في مصر اللى بقت حاجة تكسف".

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وتابع رئيس اللجنة البرلمانية: "المؤشرات العالمية في نسبة الحوادث تتجه إلى الصفر وفى مصر في ازدياد".

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التحرير

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