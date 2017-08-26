حافظ أبو سعدة: قطر تفتقد مقومات الديمقراطية (فيديو)

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هاجم حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظام الحكم في قطر، قائلا إن دولة قطر تفتقد مقومات الديمقراطية؛ لعدم وجود أحزاب أو برلمان بها، وأنها دولة تنتهك حقوق الإنسان.

وقال أبوسعدة، خلال حواره اليوم السبت ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع على قناة «النهار»، إن منظومات العمل الدولية رصدت انتهاكات كبيرة للعمالة الموجودة بقطر.

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وطالب بعرض الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية العقيدة وحالات التعذيب في السجون على الجلسة العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا رصد حالات تعذيب كثيرة داخل السجون القطرية.