محافظ المنيا: اجتماع أمني لمناقشة مشكلة صلاة الأقباط في منازل أهلية

التحرير

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قال اللواء عصام البديوي محافظ المنيا إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة في اجتماع دوري لمناقشة أزمة تكرار اختيار منازل أهلية لأداء عدد من الأقباط صلواتهم بها.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية تحاول تفادي أي تداعيات قد تنتج عن تلك المشكلة، وتحاول التصدي للمشاكل التي يثيرها البعض حولها، من أجل بسط السلام في النفوس ومنح الناس الفرصة للصلاة وممارسة الشعائر دون إزعاج.

ولفت المحافظ إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا تقييم الموقف الأمني بالمنيا بشكل عام واستعدادات عيد الأضحى.

وكان عدد من أهالي عزبة محمد موسى الشهيرة بعزبة الفرن التابعة لمركز أبوقرقاص جنوبي المنيا أرسلوا برقيات عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ومديرية أمن المنيا، يتضررون فيها من منعهم بالصلاة بالقوة صباح الأحد الماضي ، في أحد الأماكن التي يصلون فيها أسبوعيًا منذ فترة طويلة (بحسب تعبيرهم)، وسط منطقة لمجمع مساكن الأقباط بالعزبة.

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وفي نفس السياق قال مصدر كنسي، إن قوات الأمن منعت تجمع أقباط عزبة محمد موسى للصلاة داخل كنيسة في العزبة، وفوجئوا بمنع أيضا دخول القس بطرس عزيز ليترأس الصلاة، مضيفا أن الشرطة وضعت الحواجز المرورية عند مداخل القرية وظل القس خلف الحواجز الأمنية على مسافة بعيدة من مبنى الكنيسة بالقرية، مما دفع الأقباط لأداء صلواتهم في الشارع.

منا جانبه، نفى مصدر أمني الواقعة، موضحا أن ما أجهزة الأمن لم تمنع الأهالي من أداء الصلاة، وإنما وضعت قوات تأمين على المنزل.

وأشار إلى أن المنزل المذكور مغلق منذ عدة سنوات لدواعٍ أمنية، وغير مرخص لإقامة الصلوات والطقوس الكنيسة داخله، وذلك منعًا لحدوث أية تداعيات أو اشتباكات بين مسلمي ومسيحيي القرية.