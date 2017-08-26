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إنهاء خصومة ثأرية بأسيوط راح ضحيتها 6 أشخاص (صور)

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مصراوي Masrawy

إنهاء خصومة ثأرية بأسيوط راح ضحيتها 6 أشخاص (صور)

10:20 م السبت 26 أغسطس 2017

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أسيوط - أسامة صديق:
نجحت لجنة فض المنازعات والمصالحات، بالتعاون مع القيادات الأمنية في مديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، في إنهاء خصومة ثأرية بين "أولاد طه" و"حمدان" أبناء عمومة، راح ضحيتها 6 أشخاص، نتيجة خلافات قديمة بينهما.

حضر إنهاء الخصومة اللواء هاني عويس مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، والعقيد أحمد عزيز وكيل فرع البحث، والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، ومعاونو مباحث مركز شرطة أبنوب، والقيادات الأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

يذكر أن الخلاف بدأ بين العائلتين منذ عام 2011 نتيجة خلافات الجيرة التي تطورت إلى مشاجرات، ثم اشتباكات بالأسلحة النارية، راح ضحيتها 6 أشخاص، بواقع 3 من كل طرف، وبعد تدخلات اللجان العرفية والقيادات الأمنية اتفق الطرفان على الصلح بينهما حقنًا للدماء، وأقسم الطرفان على كتاب الله بالصلح.

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