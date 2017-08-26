قتيل وجرحى في اشتباكات بين الحوثيين وقوات موالية لصالح في صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى، إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحي الحوثيين، وقوات موالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن اشتباكات متوسطة اندلعت بين مسلحين من اللجان الشعبية الموالية للحوثيين، وأفراد من قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، في منطقة المصباحي، جنوب العاصمة، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد اللجان الشعبية، وسقوط عدد من الجرحى من كلا الجانبين.

وبحسب المصادر، فقد اندلعت الاشتباكات عقب محاولة الحوثيين استحداث نقطة أمنية بجانب إحدى منازل نجل صالح، والقريبة من دار الرئاسة.

وأكدت المصادر، أن إطلاق النار لا يزال مستمر حتى اللحظة، في حين أغلقت عدد من الشوارع القريبة من تلك المنطقة، وهي واحدة من أهم المناطق في العاصمة صنعاء، مع انتشار مسلحين حوثيين واستحداث نقاط أمنية جديدة.

وتأتي تلك الاشتباكات في الوقت الذي يشهد فيه تحالف (الحوثي وصالح) توترا وخلافا غير مسبوق.