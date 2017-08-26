مجلة أمريكية: المتقدمون للبطاقة الخضراء باتوا ملزمين بحضور مقابلة شخصية 10:02 م السبت 26 أغسطس 2017

فرجينيا (أمريكا) – (أ ش أ):كشف مسؤول بإدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عن أن السلطات ستطلب مقابلة شخصية لمتقدمين معينين للبطاقة الخضراء، في تغيير من شأنه إبطاء عملية الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة عن طريق الحصول على البطاقة الخضراء.وقالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، إن المطلب الجديد قد أكد متحدث باسم إدارة خدمات المواطنة والهجرة سيطبق على أي شخص يتحول من تأشيرة عمل إلى إقامة قانونية دائمة.وأضافت أن حاملي التأشيرة الذين يوجد بين أفراد عائلاتهم لاجئين أو أشخاص تلقوا حالة اللجوء سيطلب منهم أيضا المرور بمقابلة شخصية عندما يتقدمون للحصول على "حالة مؤقتة"، وهي مرحلة تسبق الحصول على البطاقة الخضراء.وأشارت المجلة إلى أن المقابلة الشخصية الإلزامية هي جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق "فحص مشدد" للمهاجرين والزائرين القادمين إلى الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، كارتر لانجستون، للمجلة، إن فئات التأشيرات التي تتطلب مقابلات شخصية سيتم توسيعها في المستقبل واصفا ذلك بـ"التوسع التدريجي".وأوضح لانجستون أن تلك السياسة هي جزء من استراتيجية شاملة لتحسين الكشف عن الخداع أو المخاطر الأمنية القادمة إلى الولايات المتحدة ومنع حدوثه.ونقلت "بوليتكو" عن المحامي ويليام ستوك الرئيس السابق لاتحاد محاميي الهجرة الأمريكيين، أن المقابلة الشخصية للمتقدمين للإقامة بالولايات المتحدة ليس جديدا لكن إدارة خدمات المواطنة والهجرة حاليا تتنازل عن هذا المطلب لحاملي "الفيزا" بالفعل معظم الوقت، إلا أنه بموجب السياسة الجديدة فإن تلك التنازلات لن تحدث.وأوضح ستوك أن طلب المزيد من المقابلات الشخصية "سيعيد إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى سابق عهدها"، لأنه حتى نحو 10 سنوات ماضية كانت المقابلات الشخصية "أساسية" للذين ينتقلون من تأشيرة عمل إلى البطاقات الخضراء، وأصبحت التنازلات واسعة الانتشار خلال العقد الماضي.وقالت المجلة إن بريدا إلكترونيا تلقاه بعض العاملين بإدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية من مدير الوكالة جيمس ماكامنت يشير إلى أن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر المقبل.

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