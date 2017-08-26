كرم جبر: بدل التدريب وصل لـ"الوطنية للصحافة".. وصرفه قبل العيد
كرم جبر: بدل التدريب وصل لـ"الوطنية للصحافة".. وصرفه قبل العيد
10:15 م السبت 26 أغسطس 2017
القاهرة - أ ش أ:
أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن بدل التدريب والتكنولوجيا وصل من وزارة المالية إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وسيتم صرفه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك في تصريح أدلى به جبر، مساء اليوم السبت، في ختام أعمال الندوة التي عُقدت بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، حول دور المؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الشائعات، التي أدارها رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
علي حسن: الصحافة القومية بحاجة لاستراتيجية شاملة لمواجهة الشائعات
-
اليوم.. خامس اجتماعات "الوطنية للصحافة" لبحث تثبيت أركان الدولة المصرية
-
كرم جبر: انتهاء خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعد 3 سنوات
-
إعلان
إعلان