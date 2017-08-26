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كرم جبر: بدل التدريب وصل لـ"الوطنية للصحافة".. وصرفه قبل العيد

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مصراوي Masrawy

كرم جبر: بدل التدريب وصل لـ"الوطنية للصحافة".. وصرفه قبل العيد

10:15 م السبت 26 أغسطس 2017

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن بدل التدريب والتكنولوجيا وصل من وزارة المالية إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وسيتم صرفه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به جبر، مساء اليوم السبت، في ختام أعمال الندوة التي عُقدت بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، حول دور المؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الشائعات، التي أدارها رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن.

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