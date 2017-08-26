أعضاء الأهلي يحتفلون مع طاهر بعد اكتساح لائحته لنتيجة التصويت

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احتفل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مع محمود طاهر، رئيس النادي عقب الإعلان عن نتيجة التصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة.

وقام أعضاء النادي بالالتفاف حول طاهر، والهتاف له بعد أن اكتسحت لائحته نتيجة التصويت ورد عليهم رئيس الأهلي قائلاً: «شكرًا لكم جميعا ودائما النادي الأهلي فوق الجميع».

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يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وافقت باكتساح على اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة، حيث وافق عليها 14391عضوًا، بنسبة مئوية 98% تقريبًا، بينما رفضها 526عضوًا، وتم استبعاد 58 صوتًا باطلًا.