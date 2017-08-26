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سمير زاهر: وزارة الشباب والرياضة كبيرة على خالد عبد العزيز

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سمير زاهر: وزارة الشباب والرياضة كبيرة على خالد عبد العزيز سمير زاهر: وزارة الشباب والرياضة كبيرة على خالد عبد العزيز

التحرير

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انتقد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، موقف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، من اجتماع الجمعية العمومية للائحة وتعنته مع مجلس إدارة النادي الحالي.

وقال «زاهر» في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون»: «وزارة الشباب والرياضة كبيرة أوي على خالد عبد العزيز».

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق: «طالبنا من قبل بفصل الوزارتين لأن الرياضة اللي إحنا فيها سمك لبن تمر هندي، والوزير يمكنه إكمال المسيرة في إدارة ملف الشباب لكن وزارة الرياضة تحتاج لأشخاص رياضية أكفاء».

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وواصل زاهر: «ساندت محمود طاهر أمام إبراهيم المعلم من قبل والراجل شرفنا بنجاح كبير وإنجازات كثيرة من بطولات وإنشاءات عشان كدا بسانده دلوقتي».

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وافقت باكتساح على اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة، حيث وافق عليها 14391عضوًا، بنسبة مئوية 98% تقريبًا، بينما رفضها 526عضوًا، وتم استبعاد 58 صوتًا باطلًا.

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التحرير

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