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الجمعية العمومية للإسماعيلي تعتمد اللائحة

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الجمعية العمومية للإسماعيلي تعتمد اللائحة الجمعية العمومية للإسماعيلي تعتمد اللائحة

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اكتمل النصاب القانوي للجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، بحضور 3432 عضوًا، ووافق الغالبية على اللائحة، وصوت بنعم على لائحة النادي 3339، ورفض اللائحة 76، والأصوات الباطلة 17.

وأجرى مسئولو الإسماعيلى تعديلات على لائحة النادي الأساسية الجديدة، وتشمل التعديلات أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من 8 أعضاء فقط، تشمل الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و5 أعضاء منهم عضو واحد تحت السن والباقي فوق السن.

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واقترح مسئولو الإسماعيلي أن يتم السماح لعضو المجلس بالترشح بعد مرور 5 أعوام على عضويته، وتحديد رسوم للترشح بواقع 15 ألف جنيه لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، و5 آلاف لمنصب عضو مجلس الإدارة.

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