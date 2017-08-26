التعليم: تسهيلات للمفصولين من الالتحاق بالتعليم المهني

كتبت – ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على السماح للمتسربين من التعليم الحاصلين على الإعدادية ممن هم أقل من 18 عامًا، والمفصولين نهائياً من مدارس التعليم الفني، بالالتحاق بالتعليم المهني المنتظم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، وحضور الدكتور يوسف راشد، الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة.

وأعلن المجلس، إصدار قرار وزاري لإدراج مشروع التخرج كبرنامج دراسي طوعي لطلاب الفرقة الثالثة في مدارس التعليم الفني نظام 3 سنوات لكل النوعيات، فلا يعتبر مادة نجاح أو رسوب ولا يضاف للمجموع كمرحلة أولى للتطبيق، وإنما يضاف تقديره في شهادة النجاح للطلاب الذين ينتظمون فيه بأح التقديرات "ممتاز ـ جيد ـ مقبول".

كما قرر المجلس، تدريس مادتي "التوجيه والإرشاد الوظيفي، وريادة الأعمال"، وإدراجها ضمن الخطة الدراسية للعام 2018/2019، بمدارس التعليم الفني بأنواعه، واعتبارها مادتي الزامتين دون أن تضاف إلى المجموع الكلى للدرجات، ولا تخضع لأي نوع من الإمتحانات.

وأصدر المجلس قرارًا بقصر الالتحاق بمدارس التعليم الفني"المهني صناعي- زراعي- تجاري – فندقي" بنظام التعليم مدى الحياة، على العاملين فعلاً، أو المفصولين فصلاً نهائيًا بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو إعادة القيد، بشرط ألا يقل السن عن 18عاما، ويشترط حضورهم بنسبة 50% على الأقل من الحصص المقررة بالخطة الدراسية.

كما وافق المجلس على تطوير مناهج التعليم الفني وفق منظومة الجدرات المهنية، لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل للتخصصات التي تتوفر لها إمكانيات التطبيق، ووفق الإطار العام الذي تم تطويره بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وبدء التطبيق من العام الدراسي 2018/2019.